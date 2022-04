Tragische Nachrichten aus der Sportwelt! Freddy Rincón machte sich unter anderem als Kapitän der kolumbianischen Fußball-Nationalmannschaft einen Namen. An drei Weltmeisterschaften nahm er mit seinem Team teil. Auch Clubs wie der SSC Neapel in Italien und Real Madrid in Spanien waren Stationen auf dem Erfolgsweg des Sportlers. Doch nun machen traurige Neuigkeiten die Runde: Freddy ist im Alter von gerade einmal 55 Jahren gestorben!

Wie unter anderem BBC berichtet, war der Ex-Kicker am Montag in einen Verkehrsunfall verwickelt. Angeblich sei sein Wagen mit einem Bus zusammengestoßen. Im Krankenhaus habe sich der Kolumbianer in einem kritischen Zustand befunden. Doch nun folgte die tragische Gewissheit. "Trotz aller Bemühungen unserer Teams ist Freddy Eusebio Rincón Valencia verstorben", gab Laureano Quintero, der medizinische Leiter der Klinik, in der Freddy behandelt wurde, bekannt.

Bekannt wurde Freddy vor allem dank eines Treffers gegen Deutschland im Jahr 1990. Bei einem Gruppenspiel in der WM schoss er in der Nachspielzeit den Ball zwischen den Beinen des damaligen Torwarts Bodo Illgner ins Tor. Dank dieses Treffers brachte er sein Team damals ins Achtelfinale.

Anzeige

Getty Images Freddy Rincón bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft im Jahr 2000 in Brasilien

Anzeige

Getty Images Freddy Rincón im Jahr 2000

Anzeige

Getty Images Freddy Rincón bei einem Fußballspiel im Juni 1999

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de