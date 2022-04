Prinzessin Mako (30) fasst Fuß in ihrem neuen Leben. Im Oktober 2021 gab die Enkelin des ehemaligen japanischen Kaisers Akihito (88) ihrem Freund Kei Komuro das Jawort. Weil dieser aus bürgerlichem Hause kommt, verlor die Adelige nach der Heirat ihren royalen Status und musste den Kaiserhof verlassen. Gemeinsam wanderte das Paar in die USA aus, um sich ein neues Leben aufzubauen. Dort soll Mako nun einen Job im Museum angetreten haben!

Bislang war nicht bekannt, wie sich die 30-Jährige in New York die Zeit vertreibt. Wie Japan Times nun aber berichtete, scheint Mako eine Beschäftigung gefunden zu haben. Einem Insider zufolge soll die Japanerin ehrenamtlich im Metropolitan Museum of Art als Kuratorin arbeiten. Ihr Gatte hingegen unternimmt derzeit seinen zweiten Versuch, endlich seine Anwaltsprüfung zu bestehen und ist in einer Kanzlei als Rechtsreferendar tätig.

Mit dieser neuen Beschäftigung bleibt Mako ihrem erlernten Handwerk treu. Immerhin hat sie einen Abschluss der International Christian University in Tokio in Kunst und Kulturerbe sowie einen Masterabschluss in Museumswissenschaften. In Tokio hatte die Blaublüterin auch schon als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Universitätsmuseum gearbeitet.

Getty Images Kei Komuro und seine Verlobte Prinzessin Mako im September 2017 in Tokio

Getty Images Prinzessin Mako im Mai 2019 in Tokio

Getty Images Prinzessin Mako, Mitglied des japanischen Kaiserhauses

