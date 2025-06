Ex-Prinzessin Mako wird im US-Exil zum ersten Mal Mama

Mako Komuro (33), die ehemalige Prinzessin von Japan, ist in den USA zum ersten Mal Mutter geworden. Wie das Haushofamt des japanischen Kaisers mitteilt, sind sowohl die 33-Jährige als auch ihr Kind wohlauf. Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft der Ex-Prinzessin kamen auf, als die japanische Zeitung Josei 7 Paparazzi-Fotos veröffentlichte, auf denen Mako und ihr Ehemann Kei Komuro in einem Vorort von New York einen Kinderwagen schieben. Der kaiserliche Hof bestätigt nun die Baby-Gerüchte.

Details wie das Geburtsdatum oder das Geschlecht des Babys wurden nicht bekannt gegeben. Dennoch wird die Ankunft des Nachwuchses von Makos Familie in Japan mit Freude aufgenommen. Ihre Eltern, Kronprinz Fumihito und Kronprinzessin Kiko, sowie ihre Geschwister, Prinzessin Kako und Prinz Hisahito, ließen ausrichten, dass sie der jungen Familie alles Gute wünschen. Doch der Weg zu diesem Familienglück war kein einfacher. Mako hatte bei ihrer Heirat im Jahr 2021 nicht nur auf sämtliche traditionellen Feierlichkeiten verzichtet, sondern auch auf ihren Adelstitel und eine großzügige Mitgift.

Seit ihrer Hochzeit hat sich Mako zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und ein neues Leben aufgebaut. Fernab kaiserlicher Verpflichtungen soll sie in einem Museum in New York tätig sein. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie es geschafft, sich in den USA eine Existenz aufzubauen und nun ein neues Kapitel als Eltern zu beginnen. Dass Mako für ihre Liebe große Opfer gebracht hat, unterstreicht die außergewöhnliche Stärke dieser Frau, die den Kaiserhof und ihren royalen Status hinter sich ließ, um privat und glücklich zu leben.

Getty Images Kei Komuro und seine Verlobte Prinzessin Mako im September 2017 in Tokio

Getty Images Ehemalige japanische Prinzessin Mako, November 2021

