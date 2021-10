Prinzessin Mako (30) ist endlich verheiratet! Eigentlich wollte die Enkelin des ehemaligen japanischen Kaisers Akihito (87) schon im März 2018 vor den Traualtar treten, um ihrem Freund Kei Komuro das Jawort zu geben. Für die Adelige ist das ein großer Schritt. Da ihr Partner, den sie im Studium kennenlernte, aus bürgerlichem Hause kommt, verliert auch sie ihren royalen Status. Diesen Preis nimmt die Blaublüterin jedoch in Kauf. Mako und Kei haben geheiratet – und kehren dem Kaiserhof nun den Rücken!

Wie Bild berichtet, gaben die Frischvermählten in einer Pressekonferenz ihre Heirat bekannt. Für die 30-Jährige bedeutet das, dass sie die kaiserliche Residenz nun verlassen muss und ihren Adelstitel verliert. Im Fernsehen wurden die Abschiedsszenen übertragen. Mit einem Strauß Blumen verbeugte sich Mako vor ihren Eltern und umarmte ihre Schwester zum Abschied. Japan will sie nun hinter sich lassen und mit ihrem Gatten in die USA ziehen.

In den Vereinigten Staaten will sich das Paar künftig eine Zukunft aufbauen. Dort studierte Kei bereits Jura und ist nun in einer Anwaltskanzlei angestellt. In Japan hätte Mako jedoch ohnehin kein Recht auf den Thron gehabt, da dieser den männlichen Nachkommen vorbehalten ist.

Anzeige

Getty Images Kei Komuro und Prinzessin Mako bei einer Pressekonferenz nach ihrer Heirat in Japan, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Prinzessin Mako beim Abschied von ihrer Familie nach ihrer Hochzeit, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Prinzessin Mako im Mai 2019 in Tokio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de