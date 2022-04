Süße News von Margarita Levieva (42)! Die amerikanisch-russische Schauspielerin steht bereits seit 2004 regelmäßig vor der TV-Kamera. Vielen ist die Beauty wahrscheinlich aus der Dramaserie Revenge ein Begriff. Von 2011 bis 2013 war sie dort in der Rolle der Amanda Clarke zu sehen. Danach hatte sie überwiegend kleinere Auftritte in Film und Fernsehen. Ihr Privatleben hält sie aus der Öffentlichkeit raus. Nun steht aber fest: Margarita erwartet Nachwuchs!

Diese schöne Überraschung enthüllte die Darstellerin nun auf der Premiere zu "We Own This City". Auf dem roten Teppich posierte die 42-Jährige ganz stolz mit Babybauch – und dieser ist gar nicht so klein. Die Babynews behielt Margarita augenscheinlich seit längerer Zeit für sich. Details zu ihrer Schwangerschaft verriet die werdende Mama nicht. Auch wer der Vater des ungeborenen Sprösslings ist, ist nicht übermittelt.

Über ihr Liebesleben ist allgemein nur sehr wenig publik. 2014 datete die Schauspielerin den Marvel-Hottie Sebastian Stan (39) und sorgte damit für Schlagzeilen. Zwei Jahre später endete die Romanze jedoch wieder. Es ist aktuell nichts darüber bekannt, ob Margarita momentan einen Partner an ihrer Seite hat.

Steven Bergman/ AFF-USA.COM / MEGA Schauspielerin Margarita Levieva im April 2022

Instagram / margaritalevieva Margarita Levieva im April 2021

Getty Images Sebastian Stan bei den BAFTAs 2022

