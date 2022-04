So hatte sich Cary Elwes (59) einen entspannten Tag in seinem Garten bestimmt nicht vorgestellt! Seit fast vier Jahrzehnten ist der Darsteller im Schauspielbusiness unterwegs. In seiner Vita sind fast alle Genres vertreten, von Horrorfilmen über Komödien und Liebesfilmen wie "Happy New Year". Erst kürzlich begannen die Dreharbeiten zu seinem neusten Film "Rebel Moon". Doch ob der gebürtige Brite diese wie geplant wahrnehmen kann, steht nach einem Schlangenbiss erst mal in den Sternen.

Wie tmz erfahren hatte, wurde der Schauspieler am Samstag bei Arbeiten in seinem Garten von einer Klapperschlange gebissen. Daraufhin wurde er so schnell wie möglich mit einem Helikopter ins nächstgelegene Krankenhaus geflogen. Die Quelle sagte zwar, dass es sich um eine lebensbedrohliche Verletzung gehandelt haben soll, dennoch wird Cary sich wohl vollständig erholen, da er rechtzeitig die professionelle Hilfe erhielt, die in solch einem Fall auch nötig sei.

Mit Krankenhausbesuchen sollte der 59-Jährige sich allerdings auskennen. Am Set von "Die Braut des Prinzen" musste Cary gleich zweimal in die Notaufnahme. Einmal wurde er während einer vorgetäuschten K.o.-Szene versehentlich bewusstlos geschlagen und musste genäht werden. Ein anderes Mal brach er sich den Zeh. Ganz schön viel Pech, was der Schauspieler da hat!

Anzeige

Getty Images Cary Elwes, 2021

Anzeige

Getty Images Cary Elwes, 2022

Anzeige

Getty Images Cary Elwes, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de