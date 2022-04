Mackenzie Phillips (62) spricht offen über ihr Sexualleben. Die Schauspielerin schockierte die Welt vor über zehn Jahren mit einer verstörenden Sexbeichte: Sie hatte jahrelang eine inzestuöse Beziehung mit ihrem Vater John Phillips, dem "The Mamas and the Papas"-Mitglied. 2001 starb der Musiker. Nun sprach der "One Day at a Time"-Star rückblickend über andere seiner vergangenen Beziehungen – und outete sich dabei als bisexuell.

Im "Behind the Velvet Rope"-Podcast gab Mackenzie preis, dass sie nicht nur auf Männer, sondern auch auf Frauen steht. "Ich hatte Partner, ich hatte Partnerinnen, weißt du, mein ganzes Leben lang. Ich bin weder das eine noch das andere. Ich liebe unsere Gay-Community. Ich meine, ich liebe jeden – nicht jeden. Fast", plauderte die 62-Jährige jetzt aus.

Insgesamt war Mackenzie in ihrem Leben viermal verheiratet – alle vier Ehen der Brünetten scheiterten jedoch. Aus ihrer Beziehung mit dem Gitarristen Shane Fontayne hat sie einen Sohn namens Shane.

Getty Images Mackenzie Phillips, Schauspielerin

Getty Images Mackenzie Phillips im Mai 2014

Getty Images Mackenzie Phillips, Schauspielerin

