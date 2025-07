Tommy Pedroni fordert Nikola zum Fame-Fighting-Kampf heraus

Tommy Pedroni (30) hat Nikola Glumac (29) zu einem Duell der besonderen Art herausgefordert. Der Reality-TV-Star ließ in einem Instagram-Reel verlauten, dass er sich dem Partner von Kim Virginia Hartung (30) im Ring stellen möchte – und zwar bei einem Fame-Fighting-Kampf. Offenbar war ein solcher Kampf schon einmal geplant, wurde jedoch abgesagt. "Nikola und ich waren im Gespräch, gegeneinander zu kämpfen bei Fame Fighting 3. Ich dachte mir, fairer Kampf, guter Deal. Komm, machen wir! [...]", erzählte Tommy und fügte hinzu, dass er kurze Zeit später folgende Nachricht bekam: "Tommy, Nikola will nicht mehr [...], weil: zu wenig Reichweite. Du bist ihm zu klein, sagt er. Er will nur gegen Leute kämpfen, so wie ein Oliver Pocher (47)." Für die neue Herausforderung legte Paulina Ljubas' (28) Freund zusätzliche Anreize auf den Tisch: Sollte der Tattoo-Liebhaber gewinnen, würde er nicht nur Tommys Gage erhalten, sondern auch von der Aufmerksamkeit profitieren, die ihm angeblich so wichtig sei.

In seinem Video ging Tommy allerdings auch verbal in die Offensive und sorgte dafür, dass Nikola sein Fett weg bekommt. "Schau mal. Wir wissen ganz genau, dass es nicht um Reichweite geht. Es geht einfach darum, dass du Angst hast, dich der Konfrontation zu stellen. Was deine Freundin und du, ihr lebt in so einem Film, wo ihr denkt, ihr könnt alles erzählen, alles erfinden und nichts wird passieren", ärgerte sich der einstige Schwimmer und beendete seine Kampfansage mit den Worten: "Nicht im Internet gerade stehen – im Ring! Sei ein Mann! [...] Wenn es einen Moment gibt, in dem du für alles gerade stehen kannst, dann ist es jetzt!"

Schon vor wenigen Wochen hatte Tommy mit seinen Aussagen für Aufsehen gesorgt. In einer Social-Media-Story wetterte der Realitystar damals über das Liebes-Comeback von Kim und Nikola: "Wie lächerlich sind die, die das glauben. Ihr müsst wirklich die Augen aufmachen. Es ist inzwischen so lächerlich geworden." Diese scharfen Worte machen deutlich, wie groß die Abneigung des 30-Jährigen gegenüber seinem TV-Kollegen und dessen Partnerin wirklich ist.

Collage: Instagram / tommypedroni, Instagram / nikola_glumac Tommy Pedroni und Nikola Glumac Collage

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Influencer

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024