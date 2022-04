Melanie Müller (33) könnte es offenbar nicht besser gehen. Seit Anfang Februar ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin wieder vergeben. In dem Immobilienmakler Andreas Kunz hat die TV-Bekanntheit nach ihrer Trennung von Mike Blümer ihr neues Liebesglück gefunden. Und das präsentiert der Reality-TV-Star seither voller Stolz im Netz. Auch jetzt teilte Melanie wieder ein süßes Turtelbild, auf dem auch ihre beiden Kinder dabei sind, auf Social Media.

"Ihr seid meine Größten. Danke, dass es euch gibt", schrieb die 33-Jährige zu dem Posting der Aufnahme auf Instagram. Auf dem Foto strahlt die einstige Dschungelkönigin überglücklich in die Kamera, während sie sich an ihren Liebsten schmiegt. Neben dem Paar sind auch Melanies Kinder auf dem Schnappschuss zu sehen. "Man würde meinen, den Menschen, die mich ertragen müssen, gehen ganz schnell die Haare aus – außer bei mir", scherzte die Blondine zudem. In ihrer Story teilte sie noch einen kurzen Clip, in dem sie dem Makler einen Kuss auf die Wange gibt.

Bereits wenige Tage zuvor veröffentlichte die Influencerin ein ähnliches Bild im Netz. Den Beitrag betitelte sie mit den Worten "Glückliche Familie" auf Instagram. Im Februar verkündete der TV-Star noch, dass er sich samt seiner Kinder von Frédéric von Anhalt (78) adoptieren lassen möchte. Ob dieser Plan nun über Bord geworfen wird?

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller (r.) mit ihren beiden Kindern und Andreas Kunz im März 2022

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller (r.) mit ihren beiden Kindern und Andreas Kunz im April 2022

Privat Kevin Feucht, Prinz Frédéric von Anhalt, Melanie Müller und Prinz Marcus von Anhalt

