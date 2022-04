Alles aus und vorbei bei Dan Aykroyd (69) und Donna Dixon! Die zwei Schauspieler gaben sich vor fast 40 Jahren das Jawort. Der Ghostbusters-Star und die Beauty lernten sich 1983 am Set von "Doctor Detroit" kennen und lieben. Denn noch im selben Jahr fand ihre Hochzeit statt. Drei gemeinsame Töchter machten die Turteltauben zu einer Familie. Umso schockierender nun diese Nachricht: Dan und Donna haben sich getrennt!

Das offenbarten sie gemeinsam gegenüber dem Online-Magazin People. In dem Statement heißt es: "Nach 39 Jahren als Paar gehen wir nun getrennte Lebenswege. Wir bleiben rechtlich verheiratet, Co-Eltern, Mitarbeiter und Geschäftspartner." Dan und Donna wollen sich also nicht scheiden lassen und werden weiterhin ein großer Teil ihres Lebens sein.

"Dies ist unsere Wahl in liebevoller Freundschaft", betonten sie daraufhin. Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet – denn auch in früheren Interviews schwärmte Dan total von seiner Donna: "Man muss die richtige Person finden, ihr in die Augen sehen, sie zurückschauen lassen – und ihre Seele kennen."

Getty Images Donna Dixon und Dan Aykroyd

Getty Images Donna Dixon und Dan Aykroyd

Getty Images Dan Aykroyd, Schauspieler

