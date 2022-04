Es sind traurige News aus der Schauspielwelt. Jossara Jinaro ist vor allem durch die US-amerikanische TV-Sendung "ER" bekannt. In der Arztserie spielte sie von 1994 bis 2009 mit. Die gebürtige Brasilianerin konnte aber auch viele andere Rollen, beispielsweise in "Judging Amy" oder "Strong Medicine", abstauben und legte eine beachtliche Karriere hin. Doch nun wurden tragische Neuigkeiten verkündet: Jossara ist verstorben und wurde nur 48 Jahre alt.

Das gab ihr Ehemann Matt Bogado auf Facebook bekannt. Jossara sei am 27. April an Krebs gestorben. "Jossara hat tapfer gegen den Krebs gekämpft und ist heute nach Hause gekommen, um von ihrer Familie umgeben zu sein", beschrieb er. Die "Honey 2"-Darstellerin starb wohl im Kreise ihrer Liebsten. "Sie war eine erstaunliche Ehefrau, Mutter, Künstlerin und Freundin. Sie hatte die schönste, freundlichste Seele", hieß es in seinem weiteren Posting.

Gemeinsam mit ihrem Mann bekam Jossara zwei Söhne, Liam und Emrys. "Ich selbst, Liam und Emrys werden sie so sehr vermissen, obwohl wir wissen, dass sie in unseren Herzen ist und uns bei jedem Schritt des Weges führt", schloss Matt ab.

