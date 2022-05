Anne Wünsche (30) kann nun endlich durchatmen! Vor über einem Monat passierte der Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin etwas Schlimmes: Ihre Küche fing mitten in der Nacht Feuer, offenbar war der Trockner der Schauspielerin die Ursache dafür. Nachdem ihre Wohnung nun fast sechs Wochen unbewohnbar war, kann sich die Mutter von Miley und Juna aber wieder freuen: Anne ist mit ihrer Familie endlich zurück in ihrer Wohnung!

Anne ist wieder happy! Das schrieb die 30-Jährige zu einem Foto auf Instagram, auf dem sie in einem engen weißen Kleid zu sehen ist und ihren großen Babybauch dabei in Szene setzt. Doch die bald dreifache Mama verriet noch mehr: "Wir sind endlich zurück in unserer Wohnung, zwar ist noch viel zu tun und alles superchaotisch, aber das ist egal." Die Laiendarstellerin sei erleichtert, dass sie nach fünfeinhalb Wochen zurück in ihren eigenen vier Wänden ist, und kündigte an: "Jetzt machen wir die Wohnung wieder schick und dann konzentriere ich mich nur noch auf die letzten Wochen der Schwangerschaft."

Die Ruhe vor der Entbindung hat sich Anne nach den stressigen Wochen auch verdient! Die Schwangere war mit der Situation überfordert und gestresst. Deshalb war sie sogar kurz davor, mit ihrem Freund Karim (33) Schluss zu machen, wie sie in einem YouTube-Video erzählt hatte: "Ich war einfach fertig, ich war kurz davor, diese Beziehung deswegen zu beenden. Ich habe mich krass beeinflussen lassen."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2022

anne_wuensche / Instagram Anne Wünsche und ihr Freund Karim im Sommer 2021

