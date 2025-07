Adenomyose: Anne Wünsche will sich die Gebärmutter entfernen

Laiendarstellerin Anne Wünsche (33), die 2011 durch ihre Rolle der Hanna Fischer in Berlin - Tag & Nacht bekannt wurde, hat offenbart, dass sie an Adenomyose erkrankt ist. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung der Gebärmutter, die häufig mit starken Schmerzen und anderen belastenden Symptomen wie Schwächeanfällen einhergeht. In einem emotionalen Statement äußerte sie auf Instagram, über eine Gebärmutterentfernung nachzudenken, um ihre Lebensqualität zurückzugewinnen. Laut Anne wurden ihre Beschwerden in den letzten Wochen deutlich schlimmer, weshalb sie nun einen Termin bei ihrer Frauenärztin vereinbart hat, um sich ausführlich beraten zu lassen. "Ich will eh keine Kinder mehr", erklärte sie dabei entschlossen und hofft auf Erleichterung durch einen möglichen Eingriff. "Dann ist dieser ganze Bums aus meinem Körper raus."

Schätzungen zufolge sind 20 bis 35 Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter von Adenomyose betroffen, doch die Diagnose erfolgt oft spät oder gar nicht. Zu dieser Frage ist der Forschungsstand noch unklarer als bei Endometriose. Typische Symptome sind jedoch chronische Schmerzen im Unterbauch, starke Menstruationsblutungen und eine eingeschränkte Fruchtbarkeit. Wie das OnlyFans-Model, das seit 2019 mit ihrem Partner Karim El Kammouchi durchs Leben geht, erzählte, wurden ihre Probleme zunächst nicht erkannt. Erst vor einem Monat diagnostizierte ihre Ärztin die Krankheit mittels Ultraschall. Die YouTuberin machte in ihrer Erklärung auch deutlich, wie belastend der Alltag mit Adenomyose sein kann. Selbst Bewegungen wie das Heben eines Arms fallen ihr zuweilen schwer, oft fühle sie sich kraftlos und krank, wie bei einer Grippe. Zudem stellte sich heraus, dass gezielte sportliche Belastungen, die sie noch im vergangenen Jahr begonnen hatte, ihre Beschwerden verschlimmerten.

Anne Wünsche ist seit Jahren ein bekanntes Gesicht der Social-Media-Welt und teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit ihren drei Kindern und ihrem Alltag als Influencerin. Offenheit über private oder gesundheitliche Themen gehört für sie dazu, wie sie immer wieder betont. Ihre Entscheidung, sich nun auch über Adenomyose und deren Auswirkungen zu äußern, wird von ihren Fans mit viel Zuspruch aufgenommen. Anne erklärte einmal, dass das Teilen ihrer Erfahrungen für sie eine Art Ventil ist, und so bleibt sie auch in schwierigen Momenten authentisch und nahbar. 2020 machte sie beispielsweise massive Mobbing-Vorwürfe gegen Oliver Pocher (47) und Amira Aly (32) öffentlich. Zuvor hatte das Paar ihr vorgeworfen, sich Kommentare und Follower auf Instagram zu erkaufen. Seitdem kommt es immer wieder zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen der Influencerin und dem einstigen Paar.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Karim El Kammouchi und Anne Wünsche mit ihrer Familie

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi