Wegen Hate im Netz: Anne Wünsche nahm Kinder aus der Schule

Anne Wünsche (33) hat sich zu den schwerwiegenden Auswirkungen geäußert, die Hass und Hetze im Internet auf ihr Leben hatten. Besonders drastisch war die Zeit, als Comedian Oliver Pocher (47) während der Pandemie mit seiner "Bildschirmkontrolle" öffentlich über Influencer sprach. Diese Aktion löste eine Flut von Beleidigungen und Drohungen gegen die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit aus, die sie in einer offiziellen Stellungnahme als "emotionalen Super-GAU" beschreibt. Aus Angst vor Übergriffen musste sie ihre Kinder zeitweise aus der Schule nehmen und zog sich selbst stark aus der Öffentlichkeit zurück. "In dieser Zeit habe ich angefangen zu trinken", gibt Anne offen zu.

Die negativen Auswirkungen dieser Angriffe gingen weit über verbale Anfeindungen hinaus. Laut Anne erreichten sie und ihre Familie Nachrichten, die so grausam waren, dass die Sicherheit ihrer Kinder gefährdet schien. Eine der erschütterndsten Botschaften war der Wunsch eines Fremden, dass eines ihrer Kinder ein ähnliches Schicksal wie ein Mobbingopfer in den USA erleiden möge. "Ich erinnere mich an eine schreckliche Nachricht aus den USA, wo sich ein Schüler vor den Bus geschmissen hat, weil er in der Schule gemobbt wurde. Daraufhin schrieb mir einer, dass er sich gewünscht hätte, dass es eins meiner Kinder gewesen wäre. Eine andere Person wünschte mir direkt den Tod", berichtete das OnlyFans-Model. Um ihre Familie zu schützen, engagierte Anne schließlich Personal, das ihre Kinder sicher zur Schule brachte und sie wieder abholte.

Anne hat jedoch beschlossen, sich von diesen Erlebnissen nicht unterkriegen zu lassen. Nach eigenen Angaben hat sie aus der belastenden Zeit neue Stärke geschöpft. Heute tritt sie öffentlich für ein respektvolles Miteinander ein und hält andere dazu an, sich nicht von Cybermobbing einschüchtern zu lassen. Mit ihrem offenen Umgang will sie Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und anderen Betroffenen Mut machen. Ihrer Karriere hat die Hate-Welle keinen Abbruch getan: Die Berlinerin ist Influencerin und YouTuberin tätig und zudem sehr erfolgreich auf den Erotik-Plattformen OnlyFans und BestFans unterwegs.

