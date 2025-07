Anne Wünsche von Labubus irritiert: Diddl-Hype war cooler

Anne Wünsche (33) hat ihre Meinung zu einem der neuesten Social-Media-Trends, den sogenannten Labubus, geteilt. Dabei machte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin keinen Hehl aus ihrer Abneigung gegen die kleinen Figuren. Sie erklärte: "Ich finde die immer noch hässlich. Jetzt mal im Ernst. Ich weiß gar nicht, wo dieser Trend überhaupt herkommt." Überraschend war für Anne vor allem, wie plötzlich diese Figuren ihre For-You-Page erobert hätten. "Auf einmal waren die da", zeigte sie sich verwundert und fragte: "Sind das Hasen? Sind das irgendwelche Monsterchen? Auf jeden Fall sind das Monster im Hasenkostüm."

Im Rückblick auf ihre eigene Kindheit erklärte Anne, dass sie damals ganz andere Sammelleidenschaften hatte: "Wisst ihr, was wir damals gesammelt haben? Diddl-Blätter, Diddl-Notizblöcke, duftende Puzzleblöcke, süße Motive." Die Influencerin teilte ihre Erinnerungen an gefüllte Ordner mit Notizpapieren und das rege Tauschen auf dem Schulhof. Der Vergleich zu den heutigen Trends ließ sie nostalgisch werden: "Ich weiß jetzt nicht, ob die unbedingt cooler sind als ein Labubu. Ja doch, auf jeden Fall."

Anne ist nicht der einzige deutsche Promi, der sich zu dem Labubu-Trend äußert. Auch Anna-Maria Ferchichi (43) machte ihrem Ärger über die kleinen Plüschtiere im Netz Luft. Eine ihrer Drillingstöchter ist nämlich total vernarrt in die Labubus. "Es gab so ein Drama, weil Naima ihren Labubu – diese Dinger machen mich wahnsinnig – verloren hat. Das heißt, wir haben jetzt sechs Stück besorgt und ketten die am besten fest. Also, da ist ja so ein Hype. Selbst bei den Kleinen. Ich verstehe es nicht", berichtete die Ehefrau von Rapper Bushido (46) sichtlich genervt in einer Instagram-Story.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Juli 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Juni 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, November 2023