Ihrem Mann hat Kim Gloss (29) eine wichtige Erkenntnis zu verdanken! Dass die einstige DSDS-Kandidatin Wert auf ihr Äußeres legt, ist kein Geheimnis. Beauty-Eingriffe sind derzeit allerdings tabu – immerhin erwartet sie ein Baby mit ihrem Gatten Alexander Beliaikin. Seinetwegen stattet die Sängerin auch dem Kosmetikstudio weitaus seltener Besuche ab, denn: Alex rettete Kim vor der Kosmetiksucht, wie diese nun erzählte.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 29-Jährige bei ihren Fans, als sie auf dem Weg zu ihrer Kosmetikerin war – diesen tritt sie inzwischen aber kaum mehr an. "Alex hat mich vor der Kosmetikbehandlungssucht bewahrt", räumte sie ein. Früher sei Kim regelrecht im Wahn gewesen. "Eine Zeit lang habe ich gar nicht mehr gemerkt, wie süchtig ich wurde, bis mein Mann gesagt hat, dass ich langsam durchdrehe", schilderte sie.

Hin und wieder gönnt sich Kim aber nach wie vor eine Gesichtsbehandlung. Außerdem hatte die werdende Zweifach-Mama eine Lymphdrainagen-Massage. Diese soll dabei helfen, den Körper in Form zu halten. "Oder wie in meinem Fall in der Schwangerschaft die Gewichtszunahme in Grenzen zu halten", erklärte sie.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Sängerin

Instagram / alex.bel23 Kim Gloss und Alexander Beliaikin im Januar 2022

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im März 2022

