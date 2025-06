Kinder und Co.: So hält Kim Gloss ihre Ehe frisch

Kim Gloss (32) hat auf Instagram verraten, wie sie und ihr Mann Alex ihre Beziehung lebendig halten – trotz der Herausforderungen, die das Leben mit ihrer Patchwork-Familie mit sich bringt. Die Musikerin ist Mutter von drei Kindern, während Alex einen Sohn aus einer vorherigen Beziehung in die Familie einbrachte. In einem ehrlichen und emotionalen Beitrag betont die Reality-TV-Bekanntheit: "Die Liebe, aus der unsere Kinder entstanden sind, verdient genauso Aufmerksamkeit wie sie." Kim legt großen Wert darauf, dass sowohl sie als Frau als auch das Paar an sich nicht in den Hintergrund geraten, nur weil sie Eltern sind.

Die 32-Jährige erklärte weiter, wie sie und Alex dies im Alltag umsetzen. Neben einer guten Organisation scheuen sie sich nicht, Unterstützung anzunehmen. Es sei wichtig, sich als Paar auch mal Momente der Entspannung zu gönnen – abseits des familiären Trubels. Ab und zu das Elternsein für eine Weile beiseitezulegen und sich als Liebende neu zu entdecken, sei kein überflüssiger Luxus, sondern entscheidend für das Wohlergehen aller. "Glückliche Eltern = glückliche Kinder", so Kim weiter. Ihr Ansatz zeigt, dass sie ihre Rolle als Mutter und Ehefrau mit einer bewussten und modernen Haltung verbindet.

Auch abseits ihrer Ehe zeigt sich Kim als stolze Dreifachmama, die ihren Followern gerne Einblicke in den turbulenten Alltag mit ihrer Patchwork-Familie gewährt. Die Bindung zu ihren Kindern und das harmonische Zusammenleben scheinen für die Musikerin einen hohen Stellenwert zu haben. Mit ihrer jüngsten Tochter Rosa erlebt sie gerade viele spannende Entwicklungsphasen, während sie gleichzeitig die Dynamik in ihrer Großfamilie im Blick behält. Die Balance zwischen Elternzeit und Paarzeit ist für Kim der Schlüssel zu ihrem aktuellen Glück.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Dezember 2024

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im März 2025

