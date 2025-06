Ab dem Monat hat Kim Gloss' Tochter Golda durchgeschlafen

Kim Gloss (32) ist stolze Mutter von drei Töchtern: Amelia, Golda und der kleinen Rosa. Auf Instagram veröffentlichte sie jetzt spannende Details aus dem Leben ihrer kleinen Familie. In einer Fragerunde verriet Kim, dass ihre mittlere Tochter Golda mit sechs Monaten zum ersten Mal durchschlief – und das ausgerechnet während eines Urlaubs auf Mauritius. "Ich weiß noch, wie krass vollgeladen mit Energie ich mich gefühlt habe", erklärte die ehemalige DSDS-Kandidatin begeistert, erinnerte sich aber auch daran, dass sie sich am Morgen zunächst erschrocken habe, so erholt und ausgeschlafen neben ihrer friedlich schlummernden Tochter aufzuwachen.

Doch auch mit Nesthäkchen Rosa arbeitet Kim bereits daran, ruhige Nächte zu fördern. "Ich habe mit Rosa jetzt auch schon mit kleinen Steps Richtung Schlaftraining angefangen", teilte sie ihren Followern mit. Dabei setzt die TV-Bekanntheit auf feste Wach- und Schlafphasen, die sich positiv auf die Nächte auswirken sollen. Fans verfolgen begeistert die Einblicke in Kims Alltag und kommentieren voller Lob ihre Gleichgewichtskunst zwischen Muttersein und öffentlicher Aufmerksamkeit.

Kim Gloss wurde 2010 durch ihre DSDS-Teilnahme bekannt und begeisterte danach mit ihrer Stimme eine breite Fanbase. Heute teilt sie allerdings eher private Momente auf Social Media und gibt einen authentischen Einblick in ihr Familienleben. Ihr Publikum schätzt besonders den nahbaren und ehrlichen Umgang mit Themen rund um das Muttersein. Kürzlich beantwortete die Sängerin auf Instagram die Frage, ob bei ihr und ihrem Mann Alex, der einen Sohn aus einer früheren Beziehung hat, noch weiterer Nachwuchs geplant sei. "Wir haben mittlerweile vier wundervolle Kinder – unsere Jüngste ist gerade mal zweieinhalb Monate alt. Ich bin gerade voll im Mama-Modus, gleichzeitig möchte ich auch wieder ein bisschen rausgehen und das Leben genießen", gab sie damals offen zu.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihre Tochter Golda 2023

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, TV-Bekanntheit, mit Tochter Rosa

