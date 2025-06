Kim Gloss leidet nach dritter Geburt unter Hitzewallungen

Kim Gloss (32) klagt nach der Geburt ihres dritten Kindes über ungewöhnliche Beschwerden. In einem Video auf Instagram teilte die Musikerin ihren Fans mit, dass sie vermehrt unter extremen nächtlichen Hitzewallungen leide. "Seit der Geburt habe ich solche Hitzewallungen", berichtete sie und fügte hinzu, dass sie sich nachts teilweise dreimal umziehen müsse, da ihr Shirt durchgeschwitzt sei. Diese Symptome habe sie bei den vorherigen Geburten nicht gehabt, erklärte Kim weiter.

Die frischgebackene Mutter vermutet, dass der Hormonabfall nach der Geburt ihres jüngsten Kindes die Ursache für die Beschwerden sein könnte. Sie erklärte in ihrem Video, dass dies für sie etwas völlig Neues sei, da sie bei ihren beiden anderen Schwangerschaften keine derartigen Erfahrungen gemacht habe. Ihren Fans gegenüber zeigte sich Kim wie immer offen und ehrlich, was sie als Influencerin auszeichnet und wofür sie sehr geschätzt wird. Viele ihrer Follower sind begeistert davon, dass Kim auch die weniger glamourösen Seiten des Mutterseins thematisiert.

Doch auch wenn die nächtlichen Schweißausbrüche für Kim eine Herausforderung sind, kann sie den Alltag mit ihrem Baby ansonsten in vollen Zügen genießen. Nach der Geburt ihres jüngsten Kindes zeigte sich die Musikerin glücklich und zufrieden und berichtete ihren Fans, dass die Nächte mit Rosa meist recht ruhig verlaufen. "Unsere Nächte sind eigentlich ganz gut, wie es halt mit einem Neugeborenen ist", erzählte sie in ihrer Instagram-Story und ergänzte: "Sie ist wirklich so ruhig und entspannt. Toi, toi, toi. Ich klopfe mal auf Holz, dass das so bleibt." Das entspannte Wesen der kleinen Rosa erleichterte den Einstieg ins Familienleben zu fünft deutlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter Rosa, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Anzeige Anzeige