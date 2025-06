Drei Töchter: Wünscht sich Kim Gloss auch noch einen Jungen?

Kim Gloss (32) hat in ihrer Patchwork-Familie inzwischen vier Kinder: drei Töchter sowie einen Stiefsohn, den ihr Ehemann Alex aus einer früheren Beziehung mitbrachte. In einem Q&A auf Instagram wurde die Reality-TV-Bekanntheit nun gefragt, ob sie sich noch einen Sohn wünsche. Doch Kim trat auf die Bremse. "Wir haben mittlerweile vier wundervolle Kinder – unsere Jüngste ist gerade mal zweieinhalb Monate alt. Ich bin gerade voll im Mama-Modus, gleichzeitig möchte ich auch wieder ein bisschen rausgehen und das Leben genießen", erklärte sie nachdrücklich und betonte, dass ihr Fokus aktuell auf ihrer Familie liege und darauf, den Sommer entspannt zu genießen.

Zudem waren die vergangenen Monate kein Zuckerschlecken für die Sängerin: "Das letzte Jahr war nicht einfach für mich: eine Kopf-OP, die Schwangerschaft mit Nierensteinen und drei Operationen." Trotz dieser Belastungen freute sie sich über die Geburt ihrer jüngsten Tochter und widmet sich seitdem ganz ihrer Mutterrolle. Gleichzeitig betonte Kim, dass sie sich nach dieser herausfordernden Zeit wünscht, wieder ein wenig mehr Zeit für sich selbst und das Genießen des Lebens zu finden.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Kim offen darüber gesprochen, dass sie in Sachen Familienplanung entspannt bleibt. "Mit vier Kids ist bei uns schon ordentlich Action. Wir schauen erst mal, wie sich Rosa macht und dann sehen wir ganz entspannt, ob die Familie noch weiter wächst oder ob wir das Team so lassen", beantwortete die Musikerin damals eine Fan-Frage auf Instagram. Damit zeigte sie erneut, wie locker sie mittlerweile mit dem Thema Nachwuchs umgeht.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter Rosa, März 2025

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, TV-Bekanntheit

