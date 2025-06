Kim Gloss packt aus: Wie eifersüchtig ist sie wirklich?

Influencerin Kim Gloss (32) gewährte ihren Followern nun einen ehrlichen Einblick in ihre Beziehung zu Unternehmer Alexander Beliaikin. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein neugieriger Fan wissen, ob die ehemalige DSDS-Kandidatin in ihrer Partnerschaft eifersüchtig sei. Kim machte daraufhin schnell klar: "Überhaupt nicht." Die Sängerin erklärte daraufhin, dass sie vollstes Vertrauen in ihren Mann Alexander und ihre Beziehung habe.

Die junge Familie, die mit den zwei gemeinsamen Kindern und zwei aus vorherigen Beziehungen ihr Glück gefunden hat, setzt offenbar auf Offenheit und Ehrlichkeit, um eine stabile Basis für das Familienleben zu schaffen. "Eifersucht hat bei uns keinen Platz, weil wir ehrlich miteinander sind und uns einfach sicher fühlen", schrieb Kim. Offen und nahbar gibt Kim immer wieder kleine Einblicke in ihren Familienalltag und zeigt, wie sie das Leben als Elternpaar meistern.

Ihre Familie ist zwar vorerst komplett, dennoch schließen Kim und Alexander nicht aus, in Zukunft weitere gemeinsame Kinder zu bekommen. Kürzlich sprach die Musikerin davon, wie aufregend und erfüllend, aber auch herausfordernd das Leben in einer großen Patchwork-Familie sein kann. "Mit vier Kids ist bei uns schon ordentlich Action", verriet sie auf Instagram. Zwischen Windeln, Spielzeug und einem vollen Terminkalender findet sie dennoch die Zeit, ihre Community mitzunehmen und mit ihrer lockeren Art zu begeistern.

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Alexander Beliaikin und Kim Gloss

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Mann Alexander im Jahr 2021

Anzeige Anzeige