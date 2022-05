Twenty4Tim hat seinen Kilos den Kampf angesagt! Der TikTok-Star hatte in der Vergangenheit immer wieder mit viel Kritik zu kämpfen. Eigentlich ist er ein richtiges Gute-Laune-Bündel, doch er zeigt im Netz auch seine sensiblen Seiten. So geht der Internet-Star etwa ganz offen mit seiner Essstörung um oder zeigt seine Dehnungsstreifen. Mithilfe von Sport will er jedoch nun seinen Körper mehr formen und verriet gegenüber Promiflash: So hart trainiert Tim für seine Traumfigur!

Auf dem Bunte New Faces Award traf Promiflash auf den Influencer, der momentan auf seinen Social-Media-Kanälen ziemlich oft im Gym zu sehen ist. "Ich habe das erste Mal einen Personal Trainer. Es läuft sehr gut, aber er ist auch superstreng", gab er ehrlich zu. Dieser achte nämlich penibel darauf, dass Tim seinen Trainingsplan einhält: Vier- bis fünfmal die Woche schwingt sich der "Bling Bling"-Interpret für zweieinhalb Stunden ins Fitnessstudio. Doch er betonte auch: "Aber ohne Personal Trainer würde ich meinen Arsch nicht hochkriegen."

Erst kürzlich zeigte Tim auf Instagram einen sehr privaten Einblick in seine Gefühlslage. Er teilte ein Bild von seiner aktuellen Figur und stellte dem gegenüber ein älteres Foto, auf dem er sichtlich dünner war. "Egal wie ich aussah, es war für alle anderen immer superfalsch. Daher habe ich auch extrem den Blick auf meinen Körper verloren", gestand er ehrlich. Deshalb hat der 21-Jährige sich nun professionelle Hilfe gesucht, um ein gesundes Gefühl für seinen Körper zu bekommen.

Twenty4Tim, Internet-Star

Twenty4tim im November 2021

Twenty4Tim, Influencer

