Twenty4Tim ist am Ende seiner Kräfte. Der TikTok-Star sorgte in den letzten Wochen für viel Wirbel: Er veröffentlichte seinen ersten eigenen Song. Bei seinen treuen Fans kam der super an, doch er zog damit auch viele Hater auf sich, da er die klassischen Rollenklischees brach und sich weiblich kleidete. Der Hass ging sogar so weit, dass er fast geschlagen wurde. Jetzt brach Twenty4Tim vor der Kamera zusammen.

In seiner Instagram-Story zeigte sich der Webstar komplett ehrlich. "Macht euch keine Sorgen, mir geht es derzeit gut. Ich habe nur in den letzten Wochen mit superviel Druck umgehen müssen", fing er an, während ihm schon die Tränen kamen. Das wurde Tim nun alles zu viel und er litt psychisch sehr unter der heftigen Kritik: "Die letzten Wochen war ich wirklich schon sehr kaputt. Man merkt das ja auch, wenn ich mal weniger poste – mir ging es tatsächlich gar nicht gut."

Eigentlich will der 21-Jährige mit seinen lustigen Clips im Netz unterhalten und für gute Stimmung sorgen, doch auch an ihm gehen die Hassnachrichten und Drohungen nicht spurlos vorbei. "Das Schlimmste war für mich in den letzten Wochen, was ich auch gar nicht so kommuniziert habe, dass ich auch wirklich auf der Straße bedroht wurde, hier vor meiner Tür gestalkt wurde, ich war bei der Polizei", berichtete er weinend.

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim am Set seines Musikvideos

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, Influencer

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, TikTok-Star

