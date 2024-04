Das halten die Fans von Twenty4tims Song mit Dieter Bohlen

Bereichert Twenty4tim (23) mit seinem neuen Song die Musikwelt? Gemeinsam mit Dieter Bohlen (70) lässt der Internetstar den Hit "Cheri Cheri Lady" wieder aufleben. Die Zuhörer holt die Neuauflage allerdings nicht besonders ab. "Dachte, ich gucke eine ganz schlechte Werbung für Lipton Eistee, bis ich gemerkt habe, dass ich nicht überspringen kann", "Wegen dem Song habe ich meinen PC an die Wand geschmissen" oder auch "Sorry, aber das ist einfach nur gruselig... Autotune der Hölle, Gesangsqualität nicht vorhanden und ansonsten eine Dauerwerbesendung", beschweren sich die User auf YouTube unter dem Musikvideo.

Auf Instagram gehen die Meinungen von Tims Fans dagegen auseinander. "Schade um das Lied, ich hätte mehr Gesangstalent erwartet und nicht nur Entertainment", "War früher mal ein cooler Song, jetzt fehlen mir die Worte. Man muss nicht alles für Geld machen" oder auch "Das schrecklichste Lied von Tim, was ich je gehört habe und das Video finde ich einfach nur billig", heißt es da zum einen in der Kommentarspalte auf Tims Account. Einige feiern den Hit aber und halten ihn für einen totalen Ohrwurm! "Dauerstream ist angesagt, weil dieser Knaller auf die fette eins gehört. So geil, läuft bei mir gerade in einer Tour" und "Ich war einfach so sprachlos, als ich Bruce (66) auch noch gesehen habe! Ihr habt wirklich alles abgerissen mit diesem Musikvideo. Nummer-eins-Hit, mehr gibt es einfach nicht zu sagen", lautet es in weiteren Kommentaren begeistert.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Hit von Modern Talking "Cheri Cheri Lady" neu aufgelegt wird. Bereits 2019 veröffentlichte Capital Bra (29) eine deutsche Version des Songs und konnte damit viele Erfolge feiern. Unter anderem brachte er dem Rapper seinen zwölften Nummer-eins-Hit sowie eine Platin-Auszeichnung ein.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim beim Dreh seines Musikvideos

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und Bruce Darnell

