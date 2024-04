Musikvideodreh: Twenty4tim ist begeistert von Bruce Darnell

Für Twenty4tim (23) ist das wohl eine große Ehre! Der Influencer ist nicht nur für seine lustigen Videos im Netz bekannt, sondern er macht auch Musik. Für sein neuestes Musikvideo steht nun schon zum zweiten Mal Bruce Darnell (66) mit ihm vor der Kamera – das kann der Dschungelstar kaum glauben! "Lieber Bruce, damals saß ich mit meinem Opa auf der Couch und meine Augen leuchteten, als ich dich im TV sah. Du bist mein Kindheitsheld", schwärmt Tim auf Instagram und bedankt sich bei dem TV-Gesicht dafür, dass er Teil seines neuen Videos ist.

Bei diesen lieben Worten kann Bruce wohl gar nicht anders, als dem Sänger in den Kommentaren gerührt zu antworten. "Danke für deine tollen Worte. Ich bin tief berührt. Du weißt ja, Emotionen sind für mich das Wichtigste. Ich freue mich sehr, dich zu kennen", schreibt das Model. Scheinbar ist auch der Choreograf total begeistert von dem Nachwuchstalent.

Von einer Zusammenarbeit sind Tims Fans aber alles andere als begeistert. Dass er zusammen mit Dieter Bohlen (70) einen Song herausbringt, trifft bei den Nutzern auf Instagram auf Unverständnis. "Er steht null hinter dem, was du tust oder dem, mit dem du dich identifizierst. Er ist homophob und frauenfeindlich. Das passt null zusammen!" oder auch "Oh mein Gott! Das war die schlechteste Entscheidung, die du treffen konntest, Tim! Dieter Bohlen ist so eine respektlose Person. Er beleidigt Leute und ist sehr selbstverliebt!", beschweren sich die User im Netz.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Darnell, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und Dieter Bohlen, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Bruce am Musikvideo von Tim beteiligt ist? Ich finde das toll! Na ja, für mich passt das nicht so zusammen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de