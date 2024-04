Twenty4tim gibt erste Hörprobe für Song mit Dieter Bohlen!

Twenty4tim (23) will "Cheri Cheri Lady" erneut an die Spitze führen! Gemeinsam mit Dieter Bohlen (70) bringt der Influencer den einst erfolgreichen Song noch einmal heraus. In wenigen Tagen ist es so weit – und schon jetzt teilt der TikTok-Star eine erste Hörprobe mit seinen Fans auf Instagram: Auf seinem Profil veröffentlicht der Kölner ein Video, das ihn offenbar bei den Dreharbeiten für das Lied zeigt. Gewollt lasziv schaut Tim in die Kamera, während er an einen Stuhl gefesselt von einer rothaarigen Frau bezirzt wird!

Tims Fans sind völlig hin und weg von dem neuen Cover und schreiben in den Kommentaren: "Leute, das Video schreit einfach nach Tim, das wird der nächste Hit! Ich kann es nicht abwarten!" und "Das wird wild!" Für Dieter ist es bereits die zweite Zusammenarbeit für ein "Cheri Cheri Lady"-Cover. 2019 brachte der Berliner Rapper Capital Bra (29) seine Version des früheren Modern-Talking-Tracks heraus.

Twenty4tim hatte nach seiner Teilnahme am Dschungelcamp eine kleine Schnitzeljagd mit seinen Fans veranstaltet, um die neue Kollaboration anzuteasern. Zunächst hatte er verraten, einen Song mit "der bekanntesten Person Deutschlands" aufzunehmen – anschließend verkündete er stolz: Es handelt sich dabei um den Poptitan.

