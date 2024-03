Offiziell: Twenty4tim bringt Song mit Dieter Bohlen raus

Twenty4tim (23) und Dieter Bohlen (70) machen gemeinsame Sache. Am Sonntag gab der Influencer bekannt, dass er und der Deutschland sucht den Superstar-Juror einen gemeinsamen Song veröffentlichen werden. "Twenty4tim x Dieter Bohlen. Ja, es ist offiziell. Wir beide werden am 11.04.24 um 23:59 Uhr einen gemeinsamen Song veröffentlichen", schrieb Tim auf Instagram. Dazu veröffentlichte er gemeinsames Foto mit dem Poptitan. Die Fans müssen sich also noch ein paar Wochen gedulden, bis sie den neuen Song von den beiden hören können.

Bereits einige Tage zuvor teaserte Tim die Zusammenarbeit an. Dabei sprach der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer allerdings immer nur von der "bekanntesten Person in Deutschland". Nachdem er ein Instagram-Video geteilt hatte, das ihn im Haus des mysteriösen Promis zeigt, vermuteten seine Fans jedoch schnell, dass es sich um Dieter handeln könnte. "Es ist zu zehntausend Prozent Dieter Bohlen. Gleiche Küche wie bei Dieter, die Treppen...zu viel gespoilert", kommentierte ein User unter Tims Post. "Es ist ganz klar Dieter Bohlen", war sich auch ein anderer Follower sicher. Bis zur gestrigen Verkündung schwiegen die beiden jedoch eisern zu den Vermutungen.

Tim ist bereits seit einiger Zeit als Musiker aktiv. Nach diversen Singles veröffentlichte er im September 2023 sein Debütalbum "Phoenix". Damit schaffte es der "Bling Bling"-Interpret in den deutschen Charts direkt auf Platz eins. "Wir sind eine heftige Community! Danke, dass es euch gibt!", freute sich der Netz-Star damals auf Instagram. Kurz nach der Veröffentlichung ging es für ihn auf seine erste kleine Konzerttournee.

Dieter Bohlen im Jahr 2014

Twenty4tim, Netzbekanntheit

