So süß gratuliert Twenty4tim seiner Mama zum 50. Geburtstag!

Twenty4tim (23) ist ein richtiger Familienmensch. Anlässlich des 50. Geburtstags seiner geliebten Mutter Tina lässt es sich der Influencer nicht nehmen, seiner diesjährigen Dschungelcamp-Begleitung auf besonders niedliche Art und Weise zu gratulieren. "Alle aufgepasst: Die wahrscheinlich schönste, mutigste, tapferste, intelligenteste und ehrlichste Frau der Welt ist heute 50 Jahre alt geworden", schwärmt er zu einer Reihe von Instagram-Bildern, auf denen er ihr unter anderem einen liebevollen Kuss auf die Wange gibt und roséfarbene Luftballons in der Hand hält.

Wie nah sich das eingespielte Duo steht, macht der 23-Jährige durch die nachfolgenden Zeilen deutlich: "Das ist meine Mama. Ich liebe dich. Bis zum Mond und wieder zurück!" Damit aber noch nicht genug: Zur Feier des Tages teilt Tim obendrein einige niedliche Throwback-Schnappschüsse zusammen mit Mama Tina aus Jugendjahren – und die sind einfach nur zum Dahinschmelzen!

Tim zog in diesem Jahr als einer von zwölf Kandidaten ins Dschungelcamp ein. Seine Mutter Tina und sein Stiefvater Sven begleiteten ihn in den zwei Wochen sogar bis nach Australien, um ihn vor Ort zu unterstützen – mit Erfolg! Am Ende konnte sich der Sänger tatsächlich einen heißbegehrten Platz im großen Finale sichern und verließ den Urwald schließlich als Dritter.

