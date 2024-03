Song mit Dieter Bohlen: Fans von Twenty4tim sind verärgert!

Twenty4tims (23) Entscheidung, einen Song mit Dieter Bohlen (70) zu veröffentlichen, gefällt seinen Fans ganz und gar nicht! Auf dem Instagram-Account des ehemaligen Dschungelcamp-Bewohners machen diese ihrem Ärger Luft. "Er steht null hinter dem, was du tust oder dem, mit dem du dich identifizierst. Er ist homophob und frauenfeindlich. Das passt null zusammen!", wettert ein Nutzer und auch ein weiterer stimmt zu: "Oh mein Gott! Das war die schlechteste Entscheidung, die du treffen konntest, Tim! Dieter Bohlen ist so eine respektlose Person. Er beleidigt Leute und ist sehr selbstverliebt!" Es folgen zahlreiche weitere Kommentare, mit denen die User ihre Bedenken bezüglich der Zusammenarbeit mit dem Poptitan äußern.

Nur wenige Stunden zuvor kündigte der Influencer sein aktuelles Projekt auf der Social-Media-Plattform an und fragte seine Fans um ihre Meinung: "Was sagt ihr? Mehr Infos gibt es gleich in meiner Story!" In rund einem Monat soll das Lied des Duos veröffentlicht werden. Zu den heftigen Anschuldigungen und der harten Kritik im Netz gab die TV-Bekanntheit bisher noch kein öffentliches Statement ab. Viele seiner Bewunderer reagieren hingegen auf die Hasskommentare und stehen hinter dem 23-Jährigen. "Hey Tim, selbst wenn dich nun ein paar Follower verlassen, du wirst genauso viele wieder bekommen: Denn egal, was man über Dieter Bohlen sagt, er hat vieles richtig gemacht in seinem Leben und somit finde ich die Kombi super!", verteidigt ihn beispielsweise einer seiner treuen Fans.

Bereits in der Vergangenheit erntete Tim nicht immer nur Lob für seine Musik: Sein erster eigener Song "Bling Bling" kam damals gar nicht gut an und er musste einen regelrechten Shitstorm über sich ergehen lassen. Doch davon ließ sich der Beau nicht unterkriegen und veröffentlichte wenige Monate später einen weiteren Song mit dem Namen "Gönn Dir" – und dieser wurde zum Nummer-eins-Hit! Auf seinem Social-Media-Account freute sich der Kölner daraufhin: "Bin seit ein paar Stunden nur am Heulen, dann wieder am Schreien und dann wieder am Heulen!" Ob sein kommender Song mit Dieter ebenfalls ein Erfolg wird, bleibt abzuwarten.

Anzeige

Getty Images Twenty4tim, Influencer

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim im Oktober 2022

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de