Chloe Morello wird wieder Mutter! Vor knapp einem Jahr wurde die australische Influencerin zum ersten Mal Mama. Sie und ihr Ehemann Sebastian Mecha begrüßten gemeinsamen Sohn, der im Juni 2021 geboren wurde und auf den Namen Santino hört. Jetzt darf er sich bald über ein Geschwisterchen freuen. Passend zum Muttertag verkündet sie die frohe Nachricht: Chloe ist tatsächlich wieder schwanger!

Der Mode-Guru gab die tollen Neuigkeiten mit einem süßen Video auf Instagram bekannt. In dem Clip dreht sich Cloe zur Kamera und präsentiert einen freien Blick auf ihren Babybauch. Der YouTube-Star schrieb zu dem Post: "Mit dieser Schwangerschaftsankündigung biete ich euch zwei einzigartige Erlebnisse: A) schau es mit ausgeschaltetem Ton, um etwas Elegantes und 'Erhabenes' zu erleben oder B) Ton an." Die Beauty, ist auch bei der Bekanntgabe ihrer erneuten Schwangerschaft gewohnt humorvoll – unter das Video legte sie den Song "You're Pregnant! You Got a Baby in Your Belly! Congratulations!"

Sie schreibt weiter: "Unnötig zu sagen, dass wir so verdammt aufgeregt sind. Ich habe immer wieder versehentlich Andeutungen gemacht oder Geschichten von uns gepostet, in denen wir darüber gesprochen haben, also bin ich froh, dass ich es jetzt teilen kann." Auch Sebastian freut sich bei Instagram über Baby Nummer zwei: "Ich bin der glücklichste Mann der Welt! Ich kann es nicht abwarten, dich zu treffen, Kleines, oder sollte ich sagen, Baby Nummer zwei!"

Instagram / chloemorello Chloe Morello

Instagram / chloemorello Chloe Morello

Instagram / chloemorello Chloe Morello, Influencerin

