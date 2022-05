Traurige Nachrichten aus der Fußballwelt. Jody Lukokis Talent wurde schon früh erkannt: Mit zehn Jahren schloss er sich dem Fußballverein seiner Heimat in den Niederlanden an, in die er mit seinen Eltern aus dem Kongo geflohen war. Es folgten Einsätze bei Ajax Amsterdam, in denen er dem Verein zu drei internationalen Titeln verhalf. Zuletzt stand er beim FC Twente unter Vertrag. Jetzt ist Jody im Alter von 29 Jahren gestorben.

Eigentlich befand sich der Sportler gerade auf dem Weg der Besserung: Er erholte sich von einer Verletzung am Kreuzband. Jetzt schockiert die Nachricht über seinen Tod die Fußballfans. Ein Sprecher seines letzten Vereins gab traurige Gewissheit, wie unter anderem De Telegraaf berichtet. "Es ist unglaublich. In diesem jungen Alter. So traurig. Das ist wirklich schrecklich. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden" , sagte der technische Direktor des FC Twente. Die genaue Todesursache ist jedoch noch unbekannt.

Jody hatte auch eine internationale Karriere hinter sich: Da er die doppelte Staatsbürgerschaft besaß, durfte er sowohl für die Niederlande als auch für Kongo in der Nationalmannschaft spielen. In Orange lief er jedoch nur für die U-19-Mannschaft auf, während er für den Kongo dreimal auf dem Rasen stand.

Getty Images Jody Lukoki, Fußballspieler

