Zara Phythian und ihr Ehemann verlieren ihre Freiheit. Vor wenigen Tagen wurden die Stuntfrau, die am Set von "Doctor Strange" mit Benedict Cumberbatch (45) arbeitete, und ihr Mann Victor Marke schuldig gesprochen, ein 13-jähriges Mädchen jahrelang missbraucht zu haben. Bis zuletzt stritt das Paar die schwerwiegenden Vorwürfe ab. Doch damit konnten die beiden einer Gefängnisstrafe nicht entgehen. Zara und ihr Partner müssen für Jahre ins Gefängnis.

Am Montag fiel das Urteil im Fall von Zara und Victor am Gericht von Nottingham. Die Angeklagten wurden laut The Mirror von den Geschworenen für schuldig befunden, sich an der heute Erwachsenen jahrelang vergangen zu haben. Während Zara zu acht Jahren Haft verurteilt wurde, bekam ihr Ehemann 14 Jahre. Er habe nicht nur dasselbe Opfer wie seine Frau missbraucht, sondern auch noch ein weiteres Mädchen misshandelt.

Bei der Urteilsverkündung teilte der Richter mit, dass er davon ausgehe, dass die Taten im Voraus geplant worden seien. Dabei soll der Ehemann die treibende Kraft hinter dem Missbrauch gewesen sein. Zum Beispiel soll er den ersten Missbrauch seiner Frau an dem Mädchen mitbekommen, aber bewusst nicht eingegriffen haben, meinte der Richter.

Getty Images Benedict Cumberbatch im März 2022 in Los Angeles

Instagram / zaraphythian Die Schauspielerin Zara Phythian und ihr Ehemann

Instagram / zaraphythian Zara Phythian, Stuntfrau

