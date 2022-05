Die Film- und Fernsehwelt trauert um Klara Höfels. Die gebürtige Berlinerin war in Deutschland als Schauspielerin, Regisseurin und Theaterproduzentin bekannt. Im Fernsehen sahen sie Zuschauer in Serienrollen wie in "Jerks", "Wilsberg", "SOKO München" oder "Ein starkes Team". Außerdem spielte Klara unter anderem in dem Oscar-nominierten Film "Toni Erdmann" mit. Doch jetzt wurde eine schlimme Nachricht mitgeteilt: Die Schauspielerin ist verstorben.

Klaras Agentur sowie ihre Familie teilten der Deutschen Presseagentur mit, dass sie am Sonntag "nach kurzer schwerer Krankheit" in Berlin gestorben ist. Sie wurde 73 Jahre alt. Dass die "Abgeschnitten"-Darstellerin krank war, war nicht öffentlich bekannt.

Klara hinterlässt ihren Mann, den Schauspieler Michael Greiling, und ihre gemeinsame Tochter Alwara Höfels. Die 40-Jährige arbeitete zunächst am Theater, bis sie in Til Schweigers (58) Komödie "Keinohrhasen" ihr Kinodebüt gab. Daraufhin folgten Rollen in Filmen wie Fack ju Göhte und "Frau Müller muss weg!". Seit 2016 ist Alwara außerdem als Kommissarin im Dresdner Tatort zu sehen.

ActionPress Klara Höfels, Schauspielerin

RD Degeto/ORF/Polyphon Pictures/epo-film / Luca Baggio Alwara Höfels im Film "Die Farben von Liebe und Tod"

Getty Images Carol Schuler und Alwara Höfels in Berlin, 2019

