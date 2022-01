Was ist in der Lohntüte der Tatort-Stars eigentlich drin? Die beliebte Fernsehreihe wird seit 1970 ausgestrahlt. Hierzulande bedeutet der Sonntagabend für viele Krimi-Liebhaber: "Tatort"-Zeit! Ob in einer gemütlichen Kneipe, auf dem heimischen Sofa oder bei Freunden: Die "Tatort"-Macher dürfen sich über jede Menge Zuschauer freuen. Inzwischen sind auch die Ermittler große Stars der deutschen TV-Landschaft. Dennoch bekommen die Schauspieler bei Weitem nicht die gleiche Gage ausgezahlt!

Eines der erfolgreichsten Ermittler-Duos ist Dr. Prof. Karl-Friedrich Boerne – gespielt von Jan Josef Liefers (57) – und Hauptkommissar Frank Thiel – gespielt von Axel Prahl (61) – aus dem "Tatort"-Münster. Das spiegelt sich offenbar auch in ihrem Gehalt wieder. Bunte schätzt, dass Jan und Axel angeblich bis zu 120.000 Euro pro Folge kassieren. Ihnen auf den Fersen ist Ulrich Tukur (64), der als Hauptkommissar Felix Murot für das Landeskriminalamt Hessen ermittelt sowie Axel Milberg (65), der im "Tatort"-Kiel zu sehen ist. Beide sollen für ihre Arbeit 115.000 Euro pro Folge erhalten.

Hamburger Kommissar Thorsten Falke, der von Schauspieler Wotan Wilke Möhring (54) verkörpert wird, darf sich wohl immerhin über 90.000 Euro freuen. Zu den Top-Verdienern unter den Ermittlerinnen gehöre Ulrike Folkerts (60). Ihre Gage schlage mit 85.000 Euro zu Buche. Das bayrische "Tatort"-Duo, das die Figuren Ivo Batic und Franz Leitmayr bis 2007 spielte, konnte auch ein dickes Plus auf seinem Konto verbuchen: Miroslav Nemec (67) und Udo Wachtveitl (63) sollen noch 75.000 Euro für ihre Rollen bekommen haben. 70.000 Euro pro 90 Minuten Sendezeit sollen an die Wiener Ermittler Adele Neuhauser (63) und Harald Krassnitzer (61) geflossen sein.

Anzeige

HR/Philip Sichler Ulrich Tukur im Tatort "Im Schmerz Geboren"

Anzeige

SWR/Alexander Kluge "Tatort"-Star Ulrike Folkerts

Anzeige

Ralf Wilschewski Udo Wachtveitl, Karl Moik, Miroslav Nemec und Peter Burkhardt im "Tatort"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de