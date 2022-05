Madonna (63) hat sichtlich ihren Spaß. Ende April gingen die ersten Gerüchte herum, dass sich die Sängerin und ihr 35 Jahre jüngerer Freund Ahlamalik Williams getrennt haben sollen. Ruhe kehrte bei der Queen of Pop nach dem Liebes-Aus aber nicht ein. Erst Anfang Mai lieferte sie dem Reggaeton-Sänger Maluma (28) und den Besuchern eines Konzerts einen heißen Lap-Dance. Beim Feiern mit ihren Freunden setzte sie nun ein Statement – so sexy feiert Madonna mit 63 Jahren.

In ihrer Instagram-Story postete die Musikerin jetzt Schnappschüsse von sich in einem sexy Outfit. Die "Material Girl"-Interpretin präsentierte sich auf den Bildern in einem schwarzen Bustier in Satin-Optik. Das Oberteil mit dem sehr tiefen Herzausschnitt steckt in einer hoch taillierten und neongrünen Shorts von Balenciaga. Ihren Party-Look rundete Madonna mit schwarzen Lederstiefeln, einer bunt bedruckten Bluse und Netzstrumpfhose ab. Dazu ergänzte sie mehrere dicke Ketten, einige Ringe und etliche Armbänder. Den letzten Schliff verlieh sie ihrem Outfit mit ihren platinblonden Locken, dunkel geschminkten Smokey Eyes und einem matten, braunen Lippenstift.

Madonna teilte in den vergangenen Monaten immer wieder freizügige Posts auf Instagram. Für einen Clip, in dem sie auf der Plattform zu sehen ist, erntete die Musikerin jedoch besonders viel Gegenwind. In dem Video gebahr eine 3D-Version von ihr mit ihrer Vagina Schmetterlinge und einen Baum. Die 63-Jährige verteidigte die Animation jedoch als Kunstprojekt, in welchem viel Arbeit stecke.

Instagram/madonna Maluma und Madonna in Medellin im Mai 2022

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Instagram / madonna Madonna in ihrem VMA-Outfit 2021

