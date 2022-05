Tammy Hembrow (28) setzt ihren Babybauch ziemlich sexy in Szene! Die YouTuberin und ihr Partner Matt Poole erwarten aktuell gemeinsamen Nachwuchs. Tammy hat bereits zwei Kinder aus einer vorherigen Beziehung – jetzt freut sie sich aber auf das erste Kind mit dem ehemaligen Surfer. Dass die Geburt immer näher rückt, ist vor allem an der XXL-Kugel der Australierin zu sehen. Auf neuen Bildern präsentiert sie ihren Babybauch jetzt in heißen Dessous.

Auf Instagram veröffentlichte die Blondine eine Fotoreihe – auf den einzelnen Bildern trägt sie lediglich einen blauen, transparenten Spitzen-BH und ein passendes Höschen. Obwohl auch ihr pralles Dekolleté zum absoluten Hingucker wird, dürften die meisten Fans von ihrer runden Körpermitte abgelenkt werden. Tammys Babybauch ist mittlerweile ziemlich groß – und sie streichelt ihn auf den Schnappschüssen liebevoll. "Reine Liebe – ich bin dankbar, dass ich dich in mir tragen durfte", widmete sie ihrem ungeborenen Baby ein paar liebe Worte.

Aber wie viel hat die 28-Jährige seit Beginn ihrer Schwangerschaft überhaupt zugenommen? Diese Frage kann die dreifache Mama in spe so genau gar nicht beantworten. In einem Q&A in ihrer Story betonte sie: "Ich wiege mich nicht – weder in der Schwangerschaft noch so."

