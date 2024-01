Für Hochzeit? Tammy Hembrow macht eine Fitness-Challenge

Nach der Trennung von Matt Poole hatte Tammy Hembrow (29) kürzlich ihre neue Beziehung publik gemacht: Der ehemalige Love Island-Kandidat Matthew Zukowski ist der neue Mann an ihrer Seite! Die australische Fitnessinfluencerin und der Hottie sind sogar schon verlobt! In den sozialen Netzwerken teilt die Sportliebhaberin nun einen Aufruf zum Sporteln – will sich Tammy etwa für die Hochzeit in Form bringen?

"Die acht Wochen Challenge beginnt am Montag! […] Egal, ob du ein paar Weihnachtspfunde loswerden oder ein paar zusätzliche Muskeln aufbauen willst, ich bin an deiner Seite", kommentiert die Blondine den Instagram-Beitrag. Auf dem Bild trägt die Influencerin einen grauen Zweiteiler – das bauchfreie Oberteil gewährt einen Blick auf Tammys durchtrainierten Bauch. Für die begeisterten Fans scheint die Beauty schon in der perfekten Form für die anstehende Hochzeit zu sein. "Du schaust fantastisch aus", schreibt ein User unter den Schnappschuss.

Ihr Ex-Verlobter Matt ist inzwischen ebenfalls wieder neu vergeben. Via Instagram machte der Australier seine neue Beziehung mit Bella Cicero publik. Auf einem Bild, das er in seiner Story veröffentlichte, lehnen die beiden ihre Köpfe aneinander und lächeln glücklich in die Kamera.

Instagram / mattzukowski Matt Zukowski und Tammy Hembrow im September 2023

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihrem neuen Freund Matthew

Instagram / matt_poole1 Bella Cicero und Matt Poole

