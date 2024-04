Etwa nachgeholfen? Tammy Hembrow löst heftige Po-Debatte aus

Tammy Hembrow (29) zieht mal wieder alle Blicke auf sich. Im Netz zeigt die Fitness-Influencerin immer wieder gerne ihre Kurven. Doch statt viel Beifall ernten ihre aktuellen Instagram-Schnappschüsse vor allem eins: jede Menge Kritik. Denn wie ihre Community findet, soll die hübsche Blondine wohl in der Vergangenheit in puncto Popöchen etwas nachgeholfen haben. Zu mehreren Bildern, die sie im knappen Bikini zeigen, schreibt ein User: "Sie ist alles andere als natürlich. Man kann deutlich sehen, dass es nicht echt ist." Ein anderer ist sich sogar sicher, dass die Beauty einen sogenannten Brazilian Butt Lift (BBL) in Anspruch genommen habe.

Jedoch scheinen einige Fans der 29-Jährigen das Ganze auch völlig anders zu sehen. Gemeinsam stellen sie sich hinter Tammy und bieten den zahlreichen kritischen Kommentaren die Stirn. Unter anderem meint einer: "Dieser Hintern ist natürlich, BBLs sehen nicht so gut aus." Und damit ist er auch nicht alleine. Denn während es von einem weiteren Follower nur "Wow" heißt, betont ein letzter: "So sehen BBLs nicht aus... Ihr seid einfach nur faul, habt schlechte Gene und liebt es, andere zu beschimpfen, die sich die Mühe gemacht haben." Die australische Schönheit selbst besteht darauf, dass ihr Mega-Body einzig ihrem harten Training zu verdanken sei, wie sie selbst unter dem Beitrag schreibt.

Zuletzt machte Tammy weniger mit ihrem Body und dafür mehr mit ihrem Liebesleben auf sich aufmerksam. Ende vergangenen Jahres machten die News die Runde, sie und ihr Partner Matthew Zukowski hätten den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt. Nach nur drei gemeinsamen Monaten machte das Paar bereits Nägel mit Köpfen – und verkündete voller Freude seine Verlobung im Netz. Zu einem Video, in dem ihr Liebster am Strand die Frage aller Fragen stellte, schwärmte die YouTuberin: "Noch nie in meinem Leben habe ich mich so sicher, so geliebt, so verstanden und so umsorgt gefühlt."

