Nach Ex Tammys Verlobung: Matt Poole zeigt neue Freundin!

Auch Matt Poole scheint wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben. Der Sportler und seine einstige Verlobte Tammy Hembrow (29) machten 2020 ihre Liebe offiziell. Zwei Jahre später trennte sich das Paar wieder – kurz nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes. Mittlerweile ist die ehemalige Love Island-Kandidatin wieder verliebt und sogar verlobt. Doch bei ihrem Ex scheint es in Sachen Liebe ebenfalls gut zu laufen: Mit einem Pärchenfoto macht Matt seine neue Liebe publik!

In seiner Instagram-Story teilt der Australier mehrere Fotos von gemeinsamen Stunden mit seiner neuen Freundin Bella Cicero. Auf einem Bild lehnen die beiden ihre Köpfe aneinander und lächeln glücklich in die Kamera. Den nächsten Tag haben die Turteltauben bei einem genüsslichen Essen in einem trendigen Café verbracht. Seit wann der Familienvater und die brünette Schönheit sich daten und wie sie sich kennenlernten, ist bisher nicht bekannt.

Im Sommer dieses Jahres war Matt noch mit der 22-jährigen Maddi Woodward liiert. Auch diese Romanze machte er mit einem gemeinsamen Foto im Netz bekannt. Auf dem Selfie der beiden legte seine derzeitige Flamme ihren Arm um den 35-Jährigen und lächelte verlegen.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow und Matt Poole

Instagram / matt_poole1 Bella Cicero und Matt Poole

Instagram / matt_poole1 Matt Poole und Maddi Woodward, Juli 2023

Glaubt ihr, dass er die Beziehung nun wegen der Verlobung seiner Ex publik machte? Nee, das glaube ich nicht. Gut vorstellbar.



