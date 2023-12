Nach drei Monaten Beziehung: Tammy Hembrow ist verlobt!

Tammy Hembrow (29) bestätigt die Gerüchte! Die australische Fitness-Influencerin hatte vor wenigen Wochen ihre Beziehung publik gemacht: Nach der Trennung von Matt Poole datet die Beauty jetzt den ehemaligen Love Island-Kandidaten Matthew Zukowski. Daraufhin spekulierten einige Fans aufgrund eines verdächtigen Rings auch direkt, dass sich das Pärchen verlobt haben könnte. Und tatsächlich: Tammy und Matt bestätigen jetzt voller Stolz ihre Verlobung!

Auf Instagram veröffentlicht die Blondine jetzt diesen Clip, in dem ihr ihr Liebster am Strand die Frage aller Fragen stellt: Umringt von unzähligen Kerzen, die in Herzform aufgestellt sind, geht Matthew auf die Knie. "Noch nie in meinem Leben habe ich mich so sicher, so geliebt, so verstanden und so umsorgt gefühlt", schwärmt Tammy zudem.

Aller guten Dinge sind drei? Für den Webstar ist es nämlich nicht die erste Verlobung: Tammy wollte in der Vergangenheit bereits zweimal vor den Traualtar schreiten. Nachdem die Verlobung mit ihrem damaligen Partner Reece Hawkins geplatzt war, verlobte sie sich im November 2021 auch mit Matt Poole.

Getty Images Tammy Hembrow, Juni 2021

Instagram / mattzukowski Matt Zukowski und Tammy Hembrow im September 2023

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im März 2023

