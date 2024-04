Nach Trennungsgerüchten: Tammy Hembrow noch immer verlobt!

Ein kostbares Accessoire! Auf ihrem Instagram-Account teilt Tammy Hembrow (29) ein paar Schnappschüsse in einem eng anliegenden roten Zweiteiler, bestehend aus Minirock mit einer einseitigen Schleppe und einem bauchfreien Top. Dazu kombiniert die YouTuberin ein Paar spitze Heels und die obligatorische Louis-Vuitton-Tasche über der Schulter. "Fine Wine" kommentiert sie ihren Post. Doch während die Australierin sexy mit einem Glas Wein in der Hand posiert, sticht etwas anderes direkt ins Auge: ihr Verlobungsring an ihrem linken Ringfinger! Wie es aussieht, sind Tammy und ihr Partner Matthew Zukowski noch immer ein Paar und verlobt.

Mit diesem Beitrag werden die Gerüchte um eine mögliche Beziehungskrise der beiden gestillt. Im Dezember des vergangenen Jahres gaben die Fitness-Influencerin und der Love Island-Star ihre Verlobung bekannt. Nach nur drei Monaten Beziehung hatte Matthew um ihre Hand angehalten. "Noch nie in meinem Leben habe ich mich so sicher, so geliebt, so verstanden und so umsorgt gefühlt", erklärte sie ihren Fans. Doch wie Daily Mail berichtete, bemerkten einige Follower am vergangenen Montag, dass die beiden sich auf Instagram nicht mehr folgen und schon seit Längerem keine gemeinsamen Bilder und Videos mehr gepostet haben. Tammys aktuellen Beitrag hat Matthew allerdings mit "Das bist du!" und einem roten Herz kommentiert.

Vor ihrer Beziehung mit Matthew war die Beauty mit dem Athleten Matt Poole zusammen gewesen. Auch die beiden verlobten sich schon nach wenigen Monaten. Ihr Liebesglück krönten sie 2022 mit der Geburt der gemeinsamen Tochter – mit ihrem Ex Reece Hawkins brachte sie zuvor schon zwei Kinder auf die Welt. Doch kurz danach gab Tammy ihre Trennung von Matt bekannt. "Es ist ein harter Job, alleinerziehende Mutter von drei Kindern zu sein", habe die Blondine laut Daily Mail bei einem Fototermin gesagt und erklärt, dass sie nun "getrennte Wege gehen" und dass sie jetzt ihr "eigenes Ding machen würde".

Instagram / mattzukowski Tammy Hembrow und ihr Verlobter Matthew Zukowski

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, April 2024

Dachtet ihr auch, dass Tammy und Matthew getrennt sind? Ja, im Netz wirkte es so! Nur weil sie sich bei Instagram nicht mehr zusammen gezeigt haben? Quatsch! Ergebnis anzeigen



