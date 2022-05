So langsam wird es eng! Tammy Hembrow (28) ist momentan in freudiger Erwartung ihres dritten Kindes. Ihre beiden Sprösslinge Wolf und Saskia stammen aus ihrer früheren Beziehung mit Reece Hawkins. Nun erwartet sie mit ihrem Partner Matt Poole den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im Netz gibt die Influencerin ihren Fans nicht nur Updates, sondern zeigt auch gern ihren wachsenden Babybauch. Mittlerweile ist die XXL-Kugel Tammy ganz schön im Weg – Stichwort: Autotür!

Zur Richtigstellung: Tammy tat sich dabei nicht weh, sondern lachte sich selbst über den Vorfall kaputt. Die Beauty war gerade dabei, aus einem Auto auszusteigen, als ihre Babykugel in der Tür des Wagens feststeckte. Ihre Schwester Emilie konnte nicht anders und musste diesen Moment auf Kamera festhalten. Der Bauch der werdenden Mama ist in den vergangenen Wochen mächtig gewachsen – bis zur Geburt kann es offenbar nicht mehr so lange dauern.

Zuletzt spekulierten ihre Fans, ob Tammy im Netz womöglich schon einen Hinweis auf den Namen ihrer ungeborenen Tochter gegeben haben könnte. In einem Video trug sie eine Kette, an der die Anfangsbuchstaben ihres Sohnes Wolf und Tochter Saskia hingen – als dritter Buchstaben baumelte auch ein filigranes "P" an dem Schmuckstück.

Instagram / matt_poole1 Tammy Hembrow und Matt Poole im April 2022

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im April 2022

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihren Liebsten

