Die Social-Media-Welt trauert um Jesse Kozechen. Der Brasilianer hat sich in den vergangenen Jahren einen großen Namen als Reiseinfluencer gemacht: Auf seinem Instagram-Account hielt er über 400.000 Fans mit Urlaubsupdates auf dem Laufenden. Anfang des Jahres war er gemeinsam mit seinem Hund für einen Roadtrip in die USA aufgebrochen. Doch bevor er sein Ziel, den US-Bundesstaat Alaska erreicht hat, nahm seine Reise ein tragisches Ende: Jesse und sein Hund Shurastey sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Wie mehrere US-Medien berichten, habe Jesse auf einer Autobahn im Bundesstaat Oregon versucht, mehrere Autos zu überholen, die wegen eines abbiegenden Wagens gebremst hatten. Sein Wagen sei dabei in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Daraufhin sollen Rettungskräfte alarmiert worden sein, die aber nur noch den Tod des 29-Jährigen feststellen konnten. Auch sein treuer Begleiter Shurastey hat den Crash nicht überlebt.

Jesse und Shurastey Fans sind am Boden zerstört und nahmen unter ihrem letzten gemeinsamen Social Media Post mit rührenden Worten Abschied. "Danke für all das Licht, das du während deiner Reise geteilt hast, wir werden euch nie vergessen. Ruhe in Frieden", schrieb zum Beispiel ein Nutzer. Ein anderer betonte: "Ihr wart hier fantastisch und habt es über Alaska hinaus geschafft!"

Instagram / jessekoz Jesse Kozechen, Influencer

Instagram / jessekoz Jesse Kozechen und sein Hund im Januar 2022

Instagram / jessekoz Jesse Kozechen und sein Hund in den USA

