Babysegen bei Luke Shaw! Bei der Fußball-Europameisterschaft im vergangenen Jahr verpasste der englische Nationalspieler mit seinem Team knapp den Titel. Im Privaten scheint für den Manchester United-Star dafür aber alles nach Plan zu laufen. Mit seiner Freundin Anouska Santos ist er schon seit 2017 zusammen und hat bereits einen zweijährigen Sohn – den kleinen Reign. Nun durfte sich die kleine Familie sogar wieder über Zuwachs freuen: Luke ist erneut Papa geworden!

Via Instagram teilte seine Partnerin Anouska die niedlichen Neuigkeiten. Dazu postete sie ein Foto ihres neuesten Familienmitglieds. Friedlich schläft das Neugeborene und trägt einen rosagestreifen Strampler. Nach ihrem Sohn durften Luke und seine Freundin nun eine Tochter in die Arme schließen. Auch den Namen verriet das Paar bereits: Sie heißt Storie. Schon vor einer Woche, am 20. Mai, hat die Kleine das Licht der Welt erblickt.

Unter dem Post tummeln sich bereits die Gratulanten. Neben zahlreichen Fans meldete sich auch Sasha Attwood, die Freundin von Lukes Manchester-Kollegen Jack Grealish, zu Wort und schrieb: "Baby Girl, ich kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen!" Auch der UK-Realitystar Molly-Mae Hague (23) freut sich bereits, das Baby zu knuddeln.

