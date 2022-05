Erschütternde Nachricht für alle Bo Hopkins-Fans! Mit den Filmen "American Graffiti" und "Wild Bunch" feierte der Schauspieler seinen großen Durchbruch. Doch auch durch diverse Nebenrollen wie in "Midnight Express" und "The Rockford Files" war er in Film und Fernsehen bekannt! Insgesamt spielte der US-Amerikaner in mehr als 130 Filmen mit und hinterließ damit einen bleibenden Eindruck im Filmbusiness. Vor wenigen Stunden kam jetzt die traurige Mitteilung: Bo Hopkins ist gestorben.

Wie unter anderem The Hollywood berichtete, bestätigte die Frau des Darstellers Sian Hopkins den Tod ihres Ehemanns! Der Familienvater starb am vergangenen Samstagmorgen in einem kalifornischen Krankenhaus an den Folgen eines Herzinfarktes, den er wenige Wochen zuvor am 9. Mai erlitten hatte. Bo wurde 80 Jahre alt.

Nach seiner Leinwand-Karriere ließ sich der Schauspieler mit seiner Frau, mit der er 33 Jahre verheiratet war, und seinen beiden Kindern Matthew und Jane in Los Angeles nieder. Abseits des Spielens seiner Filmrollen liebte Bo es, zu angeln, Kois zu züchten und sein Lieblingsbaseballteam, die Los Angeles Angels, als Fan anzufeuern.

Getty Images Bo Hopkins mit Ehefrau Sian Hopkins

Getty Images Bo Hopkins, Schauspieler

Getty Images Bo Hopkins mit Ehefrau Sian Hopkins

