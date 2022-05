Traurige Nachrichten für alle Fans von Ronnie Hawkins. Der Musiker prägte den kanadischen Rock 'n' Roll. Durch seine enthusiastische Bühnenpräsenz war der Rockabilly-Künstler unter anderem auch als Mr. Dynamo oder Rompin' Ronnie bekannt. Sein größter Anspruch war es, kanadische Musiker zu betreuen. Die Art, wie er Künstlern aus seiner Heimat verhalf, auf dem US-Markt Fuß zu fassen, brachte ihm den Titel "Vater des kanadischen Rock 'n' Roll" ein. Jetzt ist der Musiker im Alter von 87 Jahren gestorben.

Seine Frau Wanda Hawkins bestätigte den kanadischen Medien, dass der Musiker am Sonntagmorgen gestorben ist. "Er ist friedlich eingeschlafen und sah so gut aus wie immer", sagte sie. Ronnie soll schon längerer an einer nicht näher bezeichneten Krankheit gelitten haben. Aufgrund seines Gesundheitszustands musste Hawkins seine Aktivitäten einzuschränken. Die 2004 erschienene TV-Dokumentation "Ronnie Hawkins: Still Alive and Kickin" hielt dies fest.

Hawkins erhielt unter anderem einen Juno Award, die kanadische Version des Grammys, für "Making it Again" im Jahr 1984. Außerdem wurde er im Oktober 2002 mit einem Stern auf Kanadas Walk of Fame geehrt.

Anzeige

Getty Images Ronnie Hawkins und Wanda Hawkins im September 2019

Anzeige

Getty Images Mariel Hemingway and Ronnie Hawkins im September 2016

Anzeige

Getty Images Ronnie Hawkins, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de