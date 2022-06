In Kylie Jenners (24) Leben herrscht gerade großes Babyglück! Vor ein paar Monaten wurde die Keeping up with the Kardashians-Beauty selbst zum zweiten Mal Mutter: Sie durfte sich nach ihrer Tochter Stormi Webster (4) über einen Sohn freuen. Anfangs hieß der Kleine Wolf – doch dann änderten die Influencerin und Travis Scott (31) den Namen ihres Nachwuchses. Bislang hält die Unternehmerin den neuen Vornamen ihres Schatzes jedoch geheim. Aber Kylies Söhnchen ist nicht der einzige Neuzugang in ihrem Freundeskreis: Auch ihre BFF Yris Palmer durfte jetzt ihr zweites Baby auf der Welt begrüßen!

Das verkündete Yris jetzt voller Stolz auf ihrem Instagram-Profil. Zu einer ganzen Reihe von Schwarz-Weiß-Fotos aus dem Krankenhaus betonte die frischgebackene Zweifach-Mama: "Wir danken Gott für unseren gesunden Sohn. Wir genießen jede Minute." Zudem verriet die Unternehmerin auch gleich den Namen ihres kleinen Wunders – ihr Sohnemann heißt Prince Troy Daniels.

Nach der Bekanntgabe meldeten sich einige Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans auf der Fotoplattform zu Wort, um den Eltern zur Ankunft ihres Babys zu gratulieren. "Herzlichen Glückwunsch an die Mama", schrieb beispielsweise Khloé Kardashian (37). Kylie Jenner und Rob Kardashian (35) hinterließen in der Kommentarspalte zahlreiche Herz-Emojis.

Instagram / yrispalmer Troy Daniels und Yris Palmer mit ihrem Sohn Prince

Instagram / yrispalmer Yris Palmer im Mai 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Mai 2022

