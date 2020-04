Für wen wird Kylie Jenner (22) wohl als nächstes eine Babyshower schmeißen dürfen? Die Selfmade-Milliardärin ist selbst seit zwei Jahren Mutter. Ihr Töchterchen Stormi Webster (2) erfüllt sie täglich mit Stolz – und dieses Glück scheint sie nun (erneut) in unmittelbarer Zukunft einer ihrer besten Freundinnen zu sehen. Doch welche ihrer BFFs wird wohl in naher Zukunft schwanger? Wenn's nach Kylie geht, ist Yris Palmer demnächst in anderen Umständen.

Im Rahmen eines YouTube-Videos traf sich Kylie mit ihren Busenfreundinnen Yris, Victoria Villarroel und Anastasia Karanikolaou. Gemeinsam spielten die vier jungen Frauen eine Runde "Wer wird am wahrscheinlichsten…" und erörterten im Zuge dessen, welche von ihnen in absehbarer Zeit Nachwuchs erwarten wird. Make-up-Mogulin Kylie war sich schnell sicher: Wimpern-Expertin Yris wird ihre bisher dreiköpfige Familie schon ganz bald um ein weiteres Mitglied vergrößern.

Doch Kylie sah nicht nur bei Yris Babysegen – auch für sie selbst könnten weitere Schwangerschaften zur Debatte stehen. Ein Insider beteuerte bereits im Februar gegenüber Hollywood Life, die 22-Jährige sei "die geborene Mutter". Inzwischen rede sie kaum noch von etwas anderem: "Allerdings gibt es noch keine konkreten Pläne, was ein weiteres Baby angeht, weil sie sich gerade eindeutig als Single betrachtet."

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi

Instagram / yrispalmer Yris Palmer mit ihrer Tochter, Februar 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin



