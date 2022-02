Kylie Jenner (24) ist erneut Mutter geworden! Im vergangenen September hatte die Keeping Up with the Kardashians-Schönheit die freudige Neuigkeit mit ihren Fans geteilt, dass sie und Travis Scott (30) zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Zuletzt hatten die Fans immer wieder spekuliert, dass die Beauty bereits entbunden hat. Jetzt bestätigte Kylie auch endlich, dass sie einen Sohn zur Welt gebracht hat.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 24-Jährige nun einen Schnappschuss, mit dem sie die Entbindung ihres Babys bekannt gab. Als Bildunterschrift verwendete Kylie nur das Datum, an dem ihr Kind das Licht der Welt erblickt hat: Bereits vergangene Woche, genauer am 2. Februar, durfte die dunkelhaarige Schönheit ihren Nachwuchs erstmals in den Armen halten. Zudem verwendete die gebürtige Kaliforniern ein blaues Herz-Emoji, das die Abonnenten vermuten ließ, dass sich ihre Tochter Stormi Webster (4) über einen kleinen Bruder freuen darf.

Unter dem Beitrag sammelten sich im Anschluss viele Glückwünsche der Follower zur Geburt ihres Kindes. Auch einige Prominente freuten sich mit der Unternehmerin. So hinterließ Papa Travis unter dem Foto neben einem blauen Herz-Emoji auch sechs braune Herzen. Auch Kourtney (42), Kris (66) und Hailey Bieber (25) kommentierten den Beitrag zum Beispiel entzückt.

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner mit Partner Travis Scott und Tochter Stormi

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner, 2017

Anzeige

Getty Images Rapper Travis Scott und Kylie Jenner bei den Grammy Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de