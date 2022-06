Tragische Nachrichten von Arisara Karbdecho! Unter dem Namen Alicebambam hat sich das thailändische Fotomodel einen Namen gemacht. Allein auf Instagram konnte sich die 27-Jährige über 1,5 Millionen Follower freuen, die ihren Alltag verfolgt haben. Vor drei Monaten kam es jedoch zu einem tragischen Unfall: Die Web-Bekanntheit hatte sich an einem Stück ihres Döners verschluckt und ist ins Koma gefallen. Nun ist Alicebambam an den Folgen ihres Erstickungsunfalls gestorben!

Medienberichten zufolge wurde Alicebambam am Montag offiziell für tot erklärt, nachdem sie fast drei Monate lang im Koma lag. Bis zu ihrem letzten Tag wurde die junge Frau an die lebenserhaltenden Maßnahmen angeschlossen. Doch wie ist es eigentlich zu dem Unfall gekommen? Arisara hatte es am Tag des Vorfalls eilig zu essen, weshalb ihr ihre Mahlzeit mitten im Hals stecken blieb. Nachdem sie in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert wurde, wurde ihrem Gehirn jedoch bereits zu viel Sauerstoff entzogen.

Vor allem die Mutter der Internetbekanntheit meldete sich nach Alicebambams Tod mit besonders erschütternden Worten bei Arisaras Fangemeinde. "Ich möchte alle Teenager daran erinnern, gut auf ihre Gesundheit zu achten, rechtzeitig zu essen und sich ausreichend auszuruhen. [...] Ich möchte nicht, dass so etwas noch einmal jemandem passiert", schrieb sie auf Facebook.

